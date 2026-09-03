حلمي طولان: بصمة عموتة لم تظهر مع الأهلي حتى الآن

تحدث حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تقييمه لبداية المدرب المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني حصل على فترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم، لكنه لم يُظهر بصمته الفنية بشكل واضح حتى الآن.

وقال حلمي طولان، خلال تصريحات عبر برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «MBC مصر 2»: «الحسين عموتة بدأ من فترة الإعداد، وخاض إعدادًا مميزًا جدًا، ولعب أكثر من مباراة ودية، وخاض معسكرًا في إسبانيا».

وأضاف: «لكن أنا أرى إن بصمته لم تظهر حتى الآن مع الأهلي».

وتابع نجم الزمالك السابق: «أرى إن الموسم الماضي الأهلي كان بيقدم الأفضل من حيث الأداء الكروي، ولكن من المبكر الحكم على المدرب المغربي».

وأوضح حلمي طولان أن تقييم تجربة عموتة مع الأهلي يحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أن المدرب خاض فترة إعداد جيدة، مشيرًا إلى أن الحكم على مدى قدرته على تطوير أداء الفريق وإضافة بصمته الفنية يتطلب خوض عدد أكبر من المباريات الرسمية.

وشدد طولان على ضرورة منح المدير الفني المغربي فرصة كافية، قبل إصدار حكم نهائي على تجربته مع الأهلي، مؤكدًا أن الفترة الحالية لا تزال مبكرة لتقييم مستواه بشكل كامل.