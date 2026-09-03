السفير محمد حجازي: البيان المصري الصيني جاء معبرا عن حجم العلاقات بين البلدين

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان المصري الصيني المشترك جاء معبراً عن حجم الزيارة وما أحاط بها من اهتمام وحفاوة من الجانبين، مشيراً إلى أن الزيارة تجاوزت الإطار الثنائي لتشمل قضايا ومعاني بالغة الأهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنّ من أبرز ما تضمنه البيان دعم الصين للرؤية المصرية بشأن الأمن المائي، ودعوتها دول حوض النيل إلى احترام القانون الدولي، مؤكداً أهمية ارتباط مصر بنهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد.

وأشار إلى أن الفقرة نفسها تضمنت تأكيد مصر موقفها بشأن مبدأ الصين الواحدة، واعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الوطن الصيني الموحد، لافتاً إلى أن الجمع بين القضيتين في فقرة واحدة يحمل دلالات مهمة تعكس اهتمام كل دولة بقضايا أمنها القومي الأساسية.

وأكد أن دعم الصين للرؤية المصرية المائية يمثل خطوة مهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط بكين بكل من مصر وإثيوبيا، بما قد يتيح للصين دوراً في هذا الملف.

وتابع، أن البيان تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا، ليضع الدبلوماسيتين المصرية والصينية في إطار البحث عن حلول للأزمات والقضايا المختلفة.

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وأصدرت مصر والصين بيانًا مشتركًا، الأربعاء، حول علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الرئيسان محادثات رسمية تناولت مجمل العلاقات الثنائية، استعرضت ما شهدته من "تطور ملحوظ وطفرة نوعية" منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2014.

واتفق الجانبان على "العمل من أجل تحقيق مواءمة أعمق بين رؤية مصر 2030 ومبادرة التعاون في بناء الحزام والطريق، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا".

وأكدت الصين إدراكها "للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، حيث دعا الجانبان كافة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر".

وأشار البيان إلى أن مصر ترفض "التدخل في الشئون الداخلية للصين ومواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين".