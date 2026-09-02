الطرق والكباري تحسم جدل كوبري مفيض توشكى: الإزالة للتطوير وليس بسبب تشققات

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن هدم كوبري أعلى مفيض توشكى القديم بأسوان، بزعم وجود تشققات به، واصفة ذلك بأنها معلومات مغلوطة وغير صحيحة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن سبب إزالة الكوبري يرجع إلى تنفيذ وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في هيئة السد العالي وخزان أسوان، أعمال توسعة وتعميق قناة مفيض توشكى لزيادة القدرة التصريفية للقناة، والتي يمر أعلاها كوبري على طريق (أسوان – أبوسمبل)، والذي تم إنشاؤه عام 1995.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء دراسة مستفيضة للكوبري، وانتهت نتائج الدراسة إلى ضرورة إزالة الكوبري القائم وإنشاء كوبري جديد يتوافق مع الأبعاد الجديدة لقناة المفيض بعد أعمال التوسعة والتعميق.

وناشدت هيئة الطرق وسائل لإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة، حتى لا يتسبب نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.