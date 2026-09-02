محافظ جنوب سيناء: وقوع حادث نويبع في منحدر الصعدة تسبب في زيادة عدد الضحايا

قال الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إن حادث انقلاب أتوبيس بطريق نويبع – دهب وقع عند الساعة 6.45 صباح الأربعاء، مشيرا إلى وقوع الحادث في منحدر قوي أو منزل قوي معروف في منطقة الصعدة، كما أكد ضرورة توخي الحذر أثناء قيادة السيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الأتوبيس كان برفقة عدد آخر من الحافلات التي كانت قادمة من القاهرة صوب ميناء نويبع تمهيدًا للتوجه بعبّارة إلى ميناء العقبة الأردني، مؤكدا أن سائق الأتوبيس فقد السيطرة عليها.

وأشار إلى أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن اللجنة الفنية التي وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بشأن الحادث ستتولى تحديد الأسباب.

وتابع: «سبب زيادة عدد الضحايا أن الأتوبيس وقع في الهُوَّة التي تقع بجوار هذا المنحدر»، مؤكدا أن سيارات الإسعاف وصلت إلى منطقة الحادث بعد مرور ست دقائق فقط من وقوعه.

ولفت إلى الدفع بنحو 16 سيارة إسعاف مع الاستعانة بسيارات إسعاف من محافظتي شمال سيناء والسويس، مؤكدا أن الحادث أسفر عن 28 إصابة، تتوزع على 3 مستشفيات رئيسية، بواقع 13 حالة في مستشفى شرم الشيخ و9 مصابين في مستشفى سانت كاترين، و6 حالات في مجمع الفيروز الطبي بالطور.

وأفاد بأن حالات الوفاة الـ22 تتوزع على ثلاجات في مستشفيات المحافظة نظرًا لأن القدرة الاستيعابية لأي ثلاجة لا يمكنها تحمل هذا العدد، بواقع 9 وفيات في مستشفى نويبع و7 في مستشفى دهب و6 في مستشفى طابا.

وأوضح أنه جارٍ حاليًّا تسليم الجثامين إلى ذويهم، مؤكدا التنسيق مع الجانب الأردني في هذا الصدد.