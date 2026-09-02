نقيب المحامين يجتمع مع مجلس نقابة محامي المحلة الكبرى لبحث الملفات النقابية

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عقد الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مجلس نقابة محامي المحلة الكبرى؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات النقابية.

وتناول الاجتماع، عددًا من القضايا المرتبطة بالعمل النقابي والمهني، وبحث سبل تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمحامين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر أعضاء مجلس النقابة الفرعية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم المحامين.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام، أهمية التواصل المستمر مع مجالس النقابات الفرعية والاستماع إلى مقترحات المحامين واحتياجاتهم.

وشدد على حرص النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.