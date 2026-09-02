الإمارات تعزي مصر والأردن في ضحايا حادث جنوب سيناء

أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع مصر والأردن في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى مصر العربية والأردن وشعبيها، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 22 شخصا مصرعهم بينهم 10 أردنيين وأصيب آخرون، في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء صباح الأربعاء، حسبما أفات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة، إنه فور تلقي البلاغ تم تفعيل غرفة العمليات المركزية، وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.