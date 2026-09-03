ترامب يشيد بزيادة حركة السفر خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة

نسب الرئيس دونالد ترامب الفضل لنفسه في زيادة حركة السفر خلال فصل الصيف، وذلك في اجتماع مع المديرين التنفيذيين لشركات الطيران والفنادق وصناعة الرحلات البحرية، إذ يسعى لاستعادة الزخم السياسي في لحظة محورية.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات مثل "امريكان ايرلاينز" و"ماريوت انترناشيونال": "إنه رقم قياسي غير مسبوق حققناه. البلاد تزدهر".

وأشار ترامب، إلى أحداث كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم، والتي جذبت المشجعين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والاحتفالات بعيد تأسيس الولايات المتحدة رقم 250.

وحتى مع إشادته بالدولة باعتبارها ترحب بالمسافرين الأجانب، ظل ترامب يعرب عن استيائه من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وكرر اتهاماته لكندا قائلا إنها "استغلتنا" وتفاخر بأن البلاد جذبت شركات بعيدا عن حلفاء أمريكا مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنبا.

وهناك دلائل على أن السياحة الدولية إلى الولايات المتحدة قد تراجعت في عهد ترامب، حيث يشير البعض في صناعة السفر إلى فترات انتظار أطول للحصول على التأشيرات وسياسات الهجرة المتشددة والرسوم الجمركية، وقيود السفر.

وانخفض عدد الوافدين الدوليين إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.5% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، قبل تولي ترامب منصبه، وفقا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية.

وأظهرت بيانات الإدارة أنه اعتبارا من شهر مايو الماضي، انخفض عدد الوافدين بنسبة 1% على أساس سنوي.