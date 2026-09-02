الخارجية الروسية: سنرد بشكل قاس على إجراءات ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن موسكو سترد "بشكل قاس" على الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا ضدها على خلفية العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبزيج - هاله.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى موسكو بيرند فينكه، وأبلغته رفض روسيا الاتهامات الموجهة إليها بشأن الحادث.

وأضافت أن برلين "تتخذ خطوات باتجاه تقويض العلاقات الثنائية بشكل كامل".

وتابعت الخارجية الروسية: "لجأت برلين عمدا إلى استفزاز يهدف إلى تصعيد الوضع في العلاقات الروسية الألمانية، وسيجري الرد بشكل قاس على إجراءات القيادة الألمانية".

وفي 4 أغسطس الماضي، عُثر في مطار لايبزيج - هاله بألمانيا على طائرة مسيرة قرب طائرة شحن أوكرانية، يُعتقد أنها كانت تحمل عبوة ناسفة.

وادعت الاستخبارات الأمريكية، أن خصائص المسيرة المحملة بالمتفجرات "تتطابق" مع أساليب الاستخبارات العسكرية الروسية.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية مجموعة إجراءات ضد روسيا، قائلة إن نتائج التحقيق في الحادث تشير إلى مسؤولية موسكو عنه.

وبموجب الإجراءات، سيتم غلق القنصلية الروسية العامة في مدينة بون الألمانية، اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، وسيتم إنهاء العقد المتعلق بـ"البيت الروسي" في العاصمة برلين.

كما ستشدد إجراءات دخول المواطنين الروس إلى البلاد، إضافة إلى زيادة الضغوط على ما تصفه ألمانيا بـ"أسطول الظل" الروسي.