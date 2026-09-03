أسطورة طرابزون: صلاح سيعيد الفريق إلى مكانه الطبيعي

أعرب حامي مانديرالي، أسطورة نادي طرابزون سبور التركي السابق، عن سعادته الكبيرة بانضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك المقومات والخبرات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة وتحقيق العديد من الإنجازات مع النادي.

وقال مانديرالي، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «يا مساء الأنوار»: «لقد كنا سعداء كثيرًا بانتقال محمد صلاح إلى فريقنا طرابزون سبور التركي».

وأضاف: «أنا أحب محمد صلاح كثيرًا، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى اللعب، فهو لاعب محترف ويساعد فريقه على إظهار قدراته، كما أنه ما زال قادرًا على تقديم أداء رائع مع الفريق».

وتابع أسطورة طرابزون السابق: «لدينا طموحات كبيرة بشأن تجربة محمد صلاح، والجميع ينتظر منه أن يقدم أفضل ما لديه ويساهم في إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية».

وأوضح مانديرالي: «لدينا طموح كبير في أن يقدم محمد صلاح كل ما لديه من طاقة لإعادة الفريق إلى مكانه الصحيح، والجميع يثق في قدرته على النجاح مع النادي».

وأشار إلى أن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون جاء في ظل بعض الأزمات التي يمر بها النادي، مؤكدًا ثقته في قدرة النجم المصري على التعامل مع هذه الظروف، مستفيدًا من خبراته الكبيرة واحترافيته.

واختتم تصريحاته قائلًا: «نحن نعرف أن محمد صلاح لاعب محترف، وعندما انضم إلى طرابزون سبور كان الفريق يمر ببعض الأزمات، ونأمل أن يحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة».