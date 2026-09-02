فنلندا والسويد تستدعيان سفيري روسيا على خلفية حادثة المسيرة بألمانيا

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استدعت فنلندا والسويد، الأربعاء، سفيري روسيا لديهما على خلفية العثور على طائرة مسيرة يُعتقد أنها تحتوي عبوة ناسفة، قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيج - هاله بألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونن، في تصريحات نقلتها هيئة البث "واي إل إي"، إن بلادها تقف إلى جانب ألمانيا.

وأضافت أن الخارجية استدعت سفير روسيا لدى هلسنكي بافيل كوزنيتسوف، على خلفية التطورات المرتبطة بحادث لايبزيج.

وفي السويد، ذكرت هيئة البث "إس في تي"، أن وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، استدعت صباح الأربعاء، سفير روسيا لدى ستوكهولم سيرجي بيلياييف.

وأكدت ستينرجارد، تضامن بلادها مع ألمانيا.

وفي 4 أغسطس الماضي، عُثر في مطار لايبزيج - هاله بألمانيا على طائرة مسيرة قرب طائرة شحن أوكرانية، يُعتقد أنها كانت تحمل عبوة ناسفة.

وادعت الاستخبارات الأمريكية، أن خصائص المسيرة المحملة بالمتفجرات "تتطابق" مع أساليب الاستخبارات العسكرية الروسية.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية مجموعة إجراءات ضد روسيا، قائلة إن نتائج التحقيق في الحادث تشير إلى مسئولية موسكو عنه.

فيما أعلنت الخارجية الروسية أنها سترد "بشكل قاس" على الإجراءات الألمانية.