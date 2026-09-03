اكتشاف طائرة مسيرة قبالة سواحل فنلندا

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تحقق السلطات في فنلندا في اكتشاف طائرة مسيرة مجهولة الهوية قبالة سواحل مدينة بورفو، وتبحث السلطات في احتمال انتهاك المسيرة للمياه الإقليمية.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن اليوم الأربعاء إن الشرطة وحرس الحدود يحققان في الحادث.

وعثر أحد المارة على الطائرة المسيرة أمس الثلاثاء. وتفترض وزارة الدفاع أن الطائرة المسيرة كانت تستخدم لأغراض المسح، وبالتالي لم يكن هناك أي خطر على المارة.

ووفقا لشبكة "واي ال اي"، قام حرس الحدود والشرطة والقوات المسلحة بفحص الطائرة المسيرة في البداية بحثا عن متفجرات، لكنهم لم يعثروا على أي شيء.

وقال الليفتينانت أنتي ليسكيلا من خفر السواحل إن المسيرة هي عبارة عن طائرة مسيرة ثابتة الجناح وتبلغ المسافة بين جناحيها عدة أمتار.

وصرح وزير الدفاع هاكانن للشبكة بأنه لم يتم تحديد من أين جاءت الطائرة المسيرة وأضاف أن السلطات لاتستبعد أي احتمالات.