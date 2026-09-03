أوبك بلس تتجه للإبقاء على حصص إنتاج النفط لشهر أكتوبر دون تغيير خلال اجتماعها المقبل

من المرجح أن تلتزم الدول الرئيسية في تحالف "أوبك بلس" بخطة الإبقاء على حصص إنتاج النفط الخام لشهر أكتوبر المقبل دون تغيير، وذلك خلال اجتماعها المرتقب في نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكره مندوبان.

وكانت مجموعة فرعية تقودها السعودية وروسيا قد أكملت اسميا، في الشهر الجاري، إعادة الإنتاج الذي كان قد توقف منذ عام 2023، إلا أن الحرب مع إيران حالت دون تمكن دول الشرق الأوسط من تنفيذ زيادات الإنتاج فعليا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مندوبان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لمناقشتهما مسائل داخلية، إن الدول توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي لتأجيل استئناف دفعة أخرى من الإمدادات المتوقفة حتى بداية العام المقبل على الأقل، ومن غير المرجح أن تناقش أي نهج آخر خلال مؤتمرهم الشهري الذي سيعقد عبر الفيديو الأحد المقبل.

أما الانتقال إلى المرحلة التالية والأخيرة من إعادة الإنتاج، التي كانت قد أوقفت في عام 2022، فسيكون أمرا معقدا في جميع الأحوال حتى بدون اضطرابات الحرب، إذ لا تمتلك سوى دول قليلة، إلى جانب السعودية، القدرة الفنية على إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.