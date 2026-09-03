النفط يتراجع قليلا وسط ضبابية حول تجدد الضربات بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لحالة الضبابية المحيطة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على ​إمدادات الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت 43 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 95.2 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 90.77 دولار.

وأحدث الهجمات هي أكبر تبادل لإطلاق ​النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو تموز، وتتزامن مع دخول الحرب ​شهرها السابع.

وتأرجح برنت والخام الأمريكي بين مكاسب وصلت إلى دولارين للبرميل ⁠وخسائر بلغت دولارا للبرميل خلال جلسة التداول الماضية. وشهدت الجلسة أعلى مستويات لكلا ​المؤشرين منذ 24 يوليو تموز.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة إن ​أسعار النفط تراجعت وسط مؤشرات أولية على تراجع حدة أحدث توتر، مع عدم تأكيد وقوع تبادل لإطلاق النار منذ حوالي منتصف نهار أمس الأربعاء بتوقيت سيدني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ​إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر "لفترة طويلة جدا"، وإن القوات الأمريكية ​استهدفت أنظمة رادار وصواريخ إيرانية.

وأضاف ترامب "دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها ‌دفاعي ⁠وبعضها هجومي... كان هجوما عنيفا جدا الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا".

وقال سيكامور "إذا استمر انحسار التوتر، وهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، فلن يمر وقت طويل حتى تعود حركة شحنات النفط الخارجة من المضيق، عبر سفن تغلق ​أجهزة الإرسال والاستقبال بها ​وعمليات نقل من ⁠سفينة إلى أخرى، إلى المستويات التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي".

وأظهرت بيانات الشحن الأولية الصادرة عن كبلر أمس الأربعاء أن ​أربع سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وهو رقم ​أقل من ⁠المتوسط المسجل على مدى 10 أيام والبالغ 13 سفينة تقريبا.

وأدرجت إيران المزيد على قائمة السفن التي تعلنها غير ممتثلة للتوجيهات ومعرضة للغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز إذا حاولت ⁠الإبحار ​عبر المضيق.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن 17 ​مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، واصفة إياها بأنها أكبر كمية من النفط الخام ​تمر عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.