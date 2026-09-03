أمريكا: إطلاق نار وسط مينيابوليس يسفر عن عدة ضحايا بينهم شرطيان

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قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع في وسط مدينة مينيابوليس أسفر عن سقوط عدة ضحايا، بينهم شرطيان.