أمريكا: إطلاق نار وسط مينيابوليس يسفر عن عدة ضحايا بينهم شرطيان

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قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع في وسط مدينة مينيابوليس أسفر عن سقوط عدة ضحايا، بينهم شرطيان.