عادل الجوهري: تعيين النائب جابر الطويقي أمينًا لـ«الجبهة الوطنية» بسوهاج اختيار موفق وثقة مستحقة

أشاد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بتعيين النائب جابر أحمد الطويقي أمينًا لـ«الجبهة الوطنية» بسوهاج، وذلك بعد صدور قرار الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، ضمن حزمة القرارات التنظيمية الجديدة التي أصدرها الحزب لاستكمال وتعزيز البناء التنظيمي بالأمانات الجغرافية والنوعية.



وأكد الجوهري، أن اختيار النائب جابر الطويقي لتولي أمانة الحزب بمحافظة سوهاج يعكس الثقة في قدراته وخبراته، وما يتمتع به من حضور وتواصل مباشر مع المواطنين، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجوهري ، إن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل الجماهيري والتنظيمي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم، والعمل على تحويل رؤية الحزب وبرامجه إلى خطوات عملية ومبادرات فاعلة على أرض الواقع.

وأشار الجوهري إلى أن قرار الحزب يمثل خطوة مهمة نحو استكمال بناء هيكله التنظيمي، والدفع بقيادات قادرة على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن أمانة سوهاج أمام مسؤولية كبيرة في تعزيز حضور الحزب بالمحافظة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والجماهيرية.

واختتم المهندس عادل الجوهري تهنئته للنائب جابر الطويقي، متمنيًا له ولأمانة حزب الجبهة الوطنية بسوهاج دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون المرحلة المقبلة شاهدًا على مزيد من العمل والعطاء لخدمة أبناء المحافظة والوطن.