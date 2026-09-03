وزير الدفاع الألماني يحذر من مغبة انتصار روسيا في حربها مع أوكرانيا

حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مجددًا من مغبة تحقيق روسيا انتصارا عسكريا في أوكرانيا.

وقال في مدينة براونشفايج بولاية سكسونيا السفلى الألمانية اليوم الأربعاء إنه "إذا انتصرت روسيا، وإذا فاز (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بهذه الحرب، فسيكون ذلك نموذجًا يحتذي به جميع الحكام المستبدين في العالم، إذ سيقولون: ما شأني بالقانون، وبالحق السيادي للدول الأخرى؟". وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ما سيدور في فكر هؤلاء عندئذِ هو أنه " ليس هناك أحد يقف في وجهي ويدعم من يتعرضون للهجوم".

وأعرب وزير الدفاع الألماني عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب إذا أراد ذلك، وأردف:" لكنه بدلًا من ذلك يشن حربًا هجينة ضد دول أوروبية، ولا سيما ضد ألمانيا". وأضاف أن ألمانيا أصبحت هدفًا لهذه الحرب بسبب دعمها لأوكرانيا.

وأوضح بيستوريوس أن هذا الدعم لا يتعلق فقط بحرية أوكرانيا وسيادتها، بل يتعلق أيضًا بمسألة التصدي للأخطار، وتابع محذرا:"فلاديمير بوتين لن يتوقف إذا تمكن من السيطرة على أوكرانيا. وهو يكرر ذلك مرارًا وتكرارًا".

ويُقصد بالحرب الهجينة مزيج من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية. وتشمل أيضًا الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل بهدف التأثير في الرأي العام، مثلًا قبل الانتخابات.