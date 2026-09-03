 مسلح يقتحم مدرسة في ولاية فيرجينيا الأمريكية ويصيب موظفا قبل أن ينتحر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسلح يقتحم مدرسة في ولاية فيرجينيا الأمريكية ويصيب موظفا قبل أن ينتحر

د ب أ
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 7:30 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 7:30 ص

 قالت السلطات إن مسلحا / 19 عاما / اقتحم بالقوة مدرسة ابتدائية في ولاية فيرجينيا صباح الأربعاء، وأطلق النار على أحد أفراد طاقم المدرسة وأصابه، قبل أن ينتحر.

وقال ديفيد شو، قائد شرطة واينزبورو، خلال مؤتمر صحفي، إن الضباط عثروا على أنتوني إجناتياديس-إيزابيل ميتا داخل مكتبة مدرسة ويستوود هيلز الابتدائية، بعدما استجابوا لبلاغ عن شخص مثير للريبة.

وأضاف شو أن أحد أفراد طاقم المدرسة البالغين أُصيب بطلق ناري، لكنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

ولم توضح السلطات ما إذا كان إجناتياديس-إيزابيل، وهو من سكان واينزبورو، يعرف الضحية أو كانت تربطه أي صلة بالمدرسة.

وقال شو إنه لم يكن هناك أي أطفال داخل المكتبة وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أن الضباط وصلوا إلى المكان خلال ثلاث دقائق من تلقي البلاغ الأول.

وقال جيفري كاسل، مدير مدارس واينزبورو العامة: "لقد نجحت بروتوكولات وإجراءات السلامة والأمن لدينا".

وأضاف: "جميع الطلاب وأفراد طاقم المدرسة بخير، وقد عادوا إلى منازلهم وأسرهم. نرجو منكم أن تحتضنوا أطفالكم وأفراد عائلاتكم هذا المساء".

وقالت حاكمة ولاية فيرجينيا أبيجيل سبانبرجر إنها تتابع الوضع.


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