الأهلي عينه على صدارة الدوري والعلامة الكاملة أمام سموحة

تختتم منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بلقاء يجمع بين الأهلي وسموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة، تأجل عن موعده المحدد لمدة يومين لأسباب أمنية.

يدخل الفريقان هذه المباراة بطموحات مختلفة، فالأهلي بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة يطمع في مواصلة سلسلة الانتصارات بفوز ثالث على التوالي بعدما تغلب على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 ثم زد بهدفين دون رد في أول جولتين.

ويدرك عموتة ولاعبو الأهلي أيضا أهمية الفوز للقفز لصدارة الدوري الممتاز بالتساوي مع بيراميدز الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي، رولاني موكوينا، وأيضا تخطي منافسه التقليدي الزمالك، حامل اللقب، الذي جمع 7 نقاط في أول جولتين.

في الجهة الأخرى، ستكون مهمة سموحة بقيادة مديره الفني أحمد عبد العزيز صعبة للغاية للخروج بنتيجة إيجابية، وتصحيح مسار الفريق السكندري الذي جمع نقطة واحدة فقط في أول جولتين بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدف، والتعادل السلبي مع بترول أسيوط الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

واختار عموتة لمواجهة سموحة 21 لاعبا، حيث عاد إلى القائمة، محمد مجدي أفشة صاحب هدف الفوز على الشرقية إنبي بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن مواجهة زد، ليرافق "أفشة" كل من حراسة المرمى الثلاثة، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء إضافة إلى ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، ياسين مرعي، عمرو الجزار، هادي رياض، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد رضا، أفشة، علي محمود، أحمد مصطفى زيزو، منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أقطاي عبد الله، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

في المقابل، استبعد عموتة 13 لاعبا من حساباته لأسباب مختلفة، على رأسهم إمام عاشور نجم وسط الفريق لعدم الجاهزية البدنية، ليتواصل غيابه عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ولنفس السبب، يغيب أيضا المدافع المغربي، أشرف داري، وذلك رغم مشاركته مع إمام عاشور في ودية دلفي، أوائل الأسبوع الجاري.

كما استبعد المدرب المغربي كل من توفيق محمد، أحمد عيد، أكرم توفيق، رضا سليم، محمود صلاح، عمر معوض، محمد عبد الله، محمد رأفت، لأسباب فنية.

في المقابل، يغيب كريم الدبيس لمواصلة تنفيذ برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة عضلية تعرض لها بعد مشاركته بديلا في مباراة الجولة الأولى أمام الشرقية إنبي.

أما أحمد عبد العزيز مدرب سموحة اختار 23 لاعبا لمواجهة الأهلي، وهم حراس المرمى الثلاثة، حسين تيمور، أحمد ميهوب، محمد حيدر، إضافة إلى هشام حافظ، محمد دسوقي، أحمد عبد الرسول، عبد الرحمن عامر، محمد رجب، علي جمال، عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد فاروق، محمد سعيد، أتدجيكو سامادو، أحمد النادري، محمد عادل، عبد الغني محمد، محمد كونيه، والثلاثي الهجومي مروان حمدي، فادي فريد، إيمانويل نويكي.

وبخلاف المهمة الثقيلة أمام الأهلي، سيكون مدرب سموحة أمام تحد لإنهاء حالة العجز الهجومي، في ظل عدم تسجيل فريقه للأهداف في أول مباراتين.

وبعد هذه المواجهة، سيحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وقبلها بيوم يستضيف سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا في ستاد الإسكندرية