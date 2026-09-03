استشهاد فلسطينيين في هجوم لمستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية

قال مسؤولون محليون ووزارة الصحة الفلسطينية إن فتيين فلسطينيين استشهدا اليوم الأربعاء في هجوم شنه ​مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون على قريتهما في الضفة ‌الغربية المحتلة، وسط تصاعد عنف المستوطنين اليهود في تلك المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاثنين هما الشاب عمر محمد ناجي ​النعسان (١٩ عاما) والطفل خليل راسم خليل شحادة (١٦ ​عاما) ، وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو ⁠عليا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنهما لقيا حتفهما في ​قرية المغير بالقرب من رام الله.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ​إن قواته دخلت قرية المغير لتوفير الحماية لأفراد الشرطة ومدني إسرائيلي كان يسعى لاستعادة ماشية.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على "محرضين ​رئيسيين" على "اضطرابات عنيفة" ألقى خلالها الناس الحجارة على القوات، ​مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

ووقع هذا الهجوم وسط موجة من ‌العنف ⁠المتصاعد على يد مستوطنين مسلحين في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أثار حصار مستوطنين لقرية قصرة في أغسطس آب تنديدات دولية.

وتقود حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو توسعا سريعا للمستوطنات ​في الضفة ⁠الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وأقامت إسرائيل عشرات ​المستوطنات والمواقع الاستيطانية الجديدة في المنطقة.



وتقول جماعات ​مدافعة ⁠عن حقوق الإنسان إن الوجود المتزايد للمستوطنين على أطراف القرى الفلسطينية، مثل قصرة، هو جزء من محاولات أوسع نطاقا ⁠للمستوطنين ​من أجل السيطرة على مزيد ​من الأراضي من الفلسطينيين، مما يقلص الأراضي التي يسعون إلى إقامة دولة ​عليها.