يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، العرض المسرحي «12 Angry Toys»، في تجربة مسرحية مميزة من نتاج ورشة تدريبية للأطفال، تجمع بين المتعة والتعلم، وتقدم رؤية إنسانية عن العدالة وقبول الآخر.

وتدور أحداث العرض في أجواء مختلفة ومبتكرة، حيث تتحول الألعاب إلى أعضاء في «محكمة الألعاب العليا»، في مواجهة واحدة من أكبر المحاكمات داخل عالم الألعاب، بحثًا عن الحقيقة والعدالة، ليكتشف أبطال العرض خلال رحلتهم أن الاختلاف ليس عيبًا، بل قوة يمكن أن تجمعهم وتصنع بينهم جسورًا من الصداقة والتفاهم.

ويقدم العرض تجربة مسرحية تعتمد على خيال الطفل وقدرته على التعبير، وتمنحه مساحة حقيقية لاكتشاف موهبته وتطوير أدواته في التمثيل والعمل الجماعي، بما يعكس أهمية الورش الفنية في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

والعرض نتاج ورشة تدريبية للأطفال تحت إشراف مايكل رفله وجاسمين أحمد، وبطولة مجموعة من الأطفال المتميزين في التمثيل.

ويضم فريق العمل:

الإضاءة: وليد درويش.

الديكور: سماح نبيل.

مساعد المخرج: محمد البنداري.

المنسق الإعلامي: رشا زيدان.

التأليف والمخرج المنفذ: نيللي فايز.

الإخراج: مايكل رفله وجاسمين أحمد.

ويُقام العرض على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، تحت إدارة مصممة الديكور سماح نبيل.

وتعد «12 Angry Toys» دعوة للأطفال والكبار معًا للتأمل في قيمة الاختلاف، وأهمية الاستماع إلى الآخر، والإيمان بأن العدالة لا تتحقق إلا عندما تتسع مساحتنا جميعًا للاختلاف والتنوع.