استطلاع يظهر تقدم حزب ميرتس في ولاية برلين بفارق طفيف عن أقرب منافسيه

قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع من انتخابات برلمان ولاية برلين الألمانية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي تقدم فرع حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي بفارق طفيف على أقرب منافسيه.

جاء ذلك الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من محطة إذاعة برلين-براندنبورج "آر بي بي".

وبحسب الاستطلاع، سيحصل الحزب المسيحي على نحو 21 بالمئة من الأصوات، وسيليه حزب اليسار بـ 19 بالمئة، فيما سيحصل في المركز الثالث كل من حزب الخضر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 18 بالمئة لكل منهما. وسيحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع بنسبة 11 بالمئة، ثم حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" بنسبة 4 بالمئة.

وبذلك، لن يكون من الممكن تشكيل ائتلاف من حزبين. ومن الممكن حسابيًا، على سبيل المثال، تشكيل ائتلاف يضم الحزب المسيحي والخضر والحزب الاشتراكي، أو ائتلاف من اليسار والخضر والاشتراكي.

ويحكم ولاية برلين في الوقت الحالي ائتلاف يضم الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بين 27 و31 أغسطس/آب المنصرم، إجراء مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت مع 1279 شخصًا. ومن المقرر انتخاب برلمان جديد لولاية برلين في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات عمومًا حالة من عدم اليقين. ومن بين العوامل التي تجعل مهمة معاهد أبحاث الرأي أكثر صعوبة تراجع ارتباط الناخبين بالأحزاب واتخاذ القرارات الانتخابية في وقت متأخر بصورة متزايدة، وهو ما يعقد عملية ترجيح البيانات التي جرى جمعها. وبوجه عام، تعكس استطلاعات الرأي صورة توجهات الناخبين وقت إجراء الاستطلاع فقط، ولا تمثل توقعًا لنتائج الانتخابات.