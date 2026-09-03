الإعصار لويل يشتد إلى الفئة الخامسة في المحيط الهادئ

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اشتدت قوة الإعصار لويل ليصبح من الفئة الخامسة في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يظل إعصارا قويا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأعاصير.



ويقع مركز الإعصار على بعد حوالي 445 ميلا (715 كيلومترا) جنوب مدينة هيلو في هاواي، ويتحرك غربا بسرعة17 كيلومترا في الساعة.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستمرة حوالي 260 كيلومترا في الساعة، وفقا لبيان صادر عن المركز الوطني للأعاصير الذي يقع مقره في ميامي.



وأضاف المركز أن الأمواج العاتية الناتجة عن الإعصار من المرجح أن تؤثر على أجزاء من جزر هاواي.