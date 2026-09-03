عواصف رعدية شديدة تهدد الولايات المتحدة وكندا من البحيرات الكبرى إلى نيوجيرسي

تهدد جولة أخرى من العواصف الرعدية الشديدة الولايات المتحدة وكندا، من منطقة البحيرات الكبرى إلى نيوجيرسي، الأمر الذي قد يتسبب في تعطيل الرحلات الجوية والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المركز الأمريكي للتنبؤ بالعواصف إن هناك خطرا من المستوى الثاني لحدوث عواصف رعدية شديدة من ميشيجان إلى نيوجيرسي اليوم الأربعاء، مع احتمال هبوب العواصف على جنوب نيويورك في المساء. وتم نشر تحذيرات من الطقس في جنوب غرب أونتاريو من جانب هيئة البيئة وتغير المناخ الكندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز قوله إن "هبوب رياح مدمرة هو التهديد الرئيسي، على الرغم من احتمال تساقط حبات برد كبيرة وهبوب بعض الأعاصير". وأشار إلى أنه اعتمادا على كيفية تطور أنظمة الطقس، "قد يتطور خطر إعصار أكبر في المساء عبر جنوب نيويورك ووسط بنسلفانيا".

ولا يزال أكثر من 19 ألف شخص بدون كهرباء في بنسلفانيا بعد أن اجتاحت العواصف المنطقة أمس الثلاثاء، وفقا لموقع "باور اوتيدج دوت كوم". كما سقطت أمس عشرات الأشجار وخطوط الكهرباء في أنحاء الولاية ونيوجيرسي، فيما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية.