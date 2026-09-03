أمريكا: هيئة المحلفين في محاكمة ليندسي كلانسي تخبر القاضي أنها لا تستطيع الاتفاق على الحكم

أبلغت هيئة المحلفين في محاكمة جريمة القتل بحق ليندسي كلانسي اليوم الأربعاء القاضي للمرة الثانية أنها لا تستطيع الاتفاق على الحكم.

وأعاد القاضي هيئة المحلفين لإجراء مزيد من المداولات بعد أن أعطاهم تعليمات قياسية مطلوبة قانونا تهدف إلى حثهم على مواصلة مناقشة الحكم المحتمل. وتجري هيئة المحلفين مداولات لليوم الخامس.

ولا تنكر كلانسي، وهي ممرضة ولادة سابقة في ماساتشوستس، أنها خنقت أطفالها الثلاثة في منزلهم في عام 2023، إلا أن محاميها يقول إن الاضطراب النفسي ما بعد الولادة هو الذي دفعها إلى القيام بذلك. ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت تعرف ما كانت تفعله.

وعلى طاولة الدفاع، نظرت كلانسي في هيئة المحلفين دون أي تعبير. ولم يكن هناك أي تعبير واضح على وجوه والديها أو أختها في مقاعد الحضور.