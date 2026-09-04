مفتي الجمهورية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا لتعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخَ إلدار علاء الدينوف، نائبًا عن رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيسَ مجلس شورى المفتين في روسيا الاتحادية، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وتناول اللقاء سُبُل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإفتائية في مصر وروسيا الاتحادية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإفتاء والتأهيل العلمي والتدريب، بما يسهم في تطوير أداء الكوادر الدينية، والارتقاء بقدرات المفتين والأئمة، وتعزيز حضور الخطاب الديني الرشيد القادر على التعامل مع القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

وأكد مفتي الجمهورية أهمية توثيق أواصر التعاون بين المؤسسات الدينية والإفتائية في مختلف دول العالم، في ظل ما تفرضه التحولات المتسارعة من تحديات فكرية واجتماعية تستدعي تكامل الجهود وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر الدينية وبناء قدراتها العلمية والمنهجية يمثلان ركيزة أساسية لضمان خطاب ديني متزن، قادر على ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، والتعامل الرشيد مع المستجدات والقضايا التي تشغل المجتمعات.

ولفت إلى حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدينية والإفتائية في مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في مجالات الفتوى والتدريب والبحث العلمي، بما يعزز من قدرة المؤسسات الدينية على أداء رسالتها بكفاءة، ويخدم قضايا السلم المجتمعي والتفاهم بين الشعوب.

من جانبه، أعرب الشيخ إلدار علاء الدينوف عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الإفتاء وتعزيز منهج الاعتدال، مشيدًا بما تمتلكه المؤسسات الدينية المصرية من خبرات علمية ومؤسسية متراكمة، مؤكدًا حرص المؤسسات الدينية والإفتائية في روسيا الاتحادية على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.