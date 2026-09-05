الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعاليات صيفنا بهجة برحلة استثنائية لأطفال البرنامج إلى العلمين الجديدة

اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعاليات البرنامج الترفيهي والتثقيفي «صيفنا بهجة» بتنظيم رحلة استثنائية لأطفال البرنامج إلى مدينة العلمين الجديدة، شاركوا خلالها في مبادرتي «ملتقى أطفال مصر» و«اكتشف مدن وطنك الجديدة»، اللتين تُنظمان لأول مرة لأطفال مصر بالمدينة.

واستهدفت الجولة تعريف الأطفال بأبرز معالم العلمين الجديدة تحقيقًا لأهداف مبادرة «اكتشف مدن مصر الجديدة»؛ حيث شملت زيارة مول مدينة العلمين، ومدينة التراث، وتفقد فعاليات المعرض الدولي الأول للكتاب بالمدينة، إلى جانب الاستفادة من باقة متكاملة من الأنشطة الفنية والترفيهية والتثقيفية التي قدمها المركز القومي لثقافة الطفل.

واختُتمت الفعالية بتكريم وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تقديرًا لجهوده في تنظيم هذه الزيارة الناجحة؛ حيث تسلّم درع التكريم نيابة عن المجلس الشيخ أحمد عبد الحميد عبد العظيم، بحضور الأستاذ سامي فهمي - نائب رئيس جهاز مدينة العلمين، ووليد كمال - المنسق العام للمبادرة، والأستاذة ولاء محمد - مدير الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.