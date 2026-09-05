نفذ الجيش الإسرائيلي، السبت، أكثر من 14 تفجيرا "ممنهجا" في بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ الصباح وحتى الساعة، أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصوري لجهة مشاع البلدة، لجهة بلدة مجدلزون في قضاء صور".

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استخدمت "براميل تحتوي على متفجرات قوية"، ألقتها طائراتها المسيرة في وقت سابق السبت، على البنى التحتية والمنازل في البلدة بهدف تدميرها.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن "الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي شن غارة على دفعتين على أطراف بلدة النبطية الفوقا" في محافظة النبطية (جنوب).

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء قصف مناطق في جنوب لبنان، ردا على ما قال إنه إسقاط طائرة مسيّرة، مدعيا أن عناصر من "حزب الله" أطلقوها باتجاه قواته العاملة فيما تسميه تل أبيب "المنطقة الأمنية" جنوبي البلاد.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع برعاية أمريكية في 26 يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ومنذ 2 مارس 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.