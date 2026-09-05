انهيار جزء من سقف مركز كينيدي في واشنطن وسط دعوات لإغلاقه للترميم

سقط جزء من سقف أحد الممرات الرئيسية داخل مركز كينيدي، وقال متحدث باسم المركز، إن الأضرار تؤكد الحاجة إلى إغلاق هذا الصرح الفني التاريخي لإجراء أعمال الترميم التي يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت روما دارافي، نائبة رئيس مركز كينيدي للعلاقات العامة، إن أحدا لم يُصب بأذى عندما انهار جزء من السقف داخل البهو الرئيسي الكبير للمركز مساء الجمعة.

وأظهرت صور قدمها المركز فتحة كبيرة في السقف المرتفع، وتناثر حطام على السجادة الحمراء في جزء من الممر الذي يربط بين قاعات العروض الرئيسية الثلاث في مركز كينيدي. ووقعت الأضرار خلال طقس عاصف شهدته واشنطن.

ويخوض مجلس إدارة مركز كينيدي المتحالف مع ترامب، معركة قضائية للمضي قدما في خطط لإضافة اسم ترامب إلى واجهة المبنى، وإغلاق المركز لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد تبلغ تكلفتها 250 مليون دولار.

ووصفت دارافي، انهيار جزء من السقف أمس الجمعة بأنه "مثال آخر على الحاجة الملحة إلى إغلاق المركز لإجراء أعمال الترميم والتجديد، وهو ما يدعو إليه رئيس مجلس إدارتنا، الرئيس ترامب".

وقالت دارافي، في بيان: "هذا الخلل الهيكلي ناتج عن عقود من الإهمال وتأجيل أعمال الصيانة من جانب الإدارة السابقة، ولا يوجد ما يبرر المزيد من التأخير في ترميم المركز الثقافي الأمريكي".