مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الحسينية بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا، اليوم، أثناء الاستحمام داخل مياه ترعة الحسينية بمحافظة الشرقية، وجرى انتشال جثمانيهما، وسط حالة من الحزن بين أسرتهما وأهالي المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بوقوع حادث غرق طفلين داخل مياه ترعة الحسينية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الواقعة وانتشال جثماني الطفلين.

وتبين من الفحص أن الطفلين هما رحيم كرم نسيم، 6 سنوات، وشقيقه كريم، 8 سنوات، وأنهما تعرضا للغرق أثناء الاستحمام داخل مياه الترعة.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3867 إداري لسنة 2026، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمانين عقب استكمال الإجراءات القانونية.