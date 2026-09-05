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شهدت مدن هولندية عدة، السبت، إطلاق طائرات ورقية تضامنا مع أطفال قطاع غزة.

ونظمت مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" فعاليات إطلاق الطائرات الورقية في 11 مدينة هولندية، بحسب مراسل الأناضول.

وتهدف الفعاليات إلى لفت الانتباه للهجمات على قطاع غزة، والتعبير عن الرفض لتهديد إسرائيل الفلسطينيين بالتهجير والهجمات، بذريعة سقوط طائرات ورقية أُطلقت من قطاع غزة داخل مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود.

وفي ساحة "نوردرايلاند" بمدينة روتردام، أطلق المشاركون طائراتهم الورقية في السماء تضامنا مع أطفال غزة.

وشارك في الفعالية أطفال وبالغون، وخُطت على الطائرات الورقية عبارات "فلسطين حرة" و"أنقذوا غزة"، إلى جانب رسومات لعلم فلسطين.

كما شهدت الفعالية إطلاق طائرات ورقية على شكل العلم الفلسطيني.

وفي ختام الفعالية، وُزعت منشورات بهدف رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام وتقديم المعلومات للناس.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت مؤخرا أن طائرات ورقية أُطلقت من قطاع غزة وسقطت في مستوطنات إسرائيلية محاذية، ما أثار حالة من القلق بين الإسرائيليين.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اجتماعا أمنيا بشأن ذلك، وهددا بتصعيد الهجمات وتهجير الفلسطينيين قسرا في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية.

وقالت حركة حماس إن هذه الطائرات الورقية يطلقها أطفال، وإن إسرائيل تستخدمها "ذريعة" لشن هجمات على غزة.

ومؤسسة "ازرع شجرة زيتون" منظمة هولندية تنشط في تنظيم فعاليات تضامنية وإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناته جراء الاحتلال الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة.