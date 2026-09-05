البرتغال: تدفق المهاجرين إلى سبتة لا يشكل تهديدا لمنطقة شنجن

قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجل، اليوم السبت، إن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني هذا الصيف لم يشكل تهديدا لمنطقة حرية التنقل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال رانجل، في مقابلة على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو، بالقرب من ميلانو: "يمكننا القول إنه لم يكن هناك تهديد فوري لمنطقة شنجن في ذلك الوقت"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "كان هذا تقييمنا دائما، ونحن دول متجاورة، ولذلك كنا، إلى جانب فرنسا، سنتعرض للتأثير الأول".

وعبر عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 31 يوليو؛ ما أدى إلى اندلاع أزمة كبيرة دفعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى فرض عمليات تفتيش حدودية مع إسبانيا.

وردت إسبانيا بإجراءات تفتيش مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.

وعلى الرغم من أن إسبانيا جزء من منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتيح السفر دون جوازات سفر بين الدول الأعضاء، فإن المسافرين المغادرين من سبتة يُطلب منهم الخضوع لفحوصات للتحقق من الهوية عند الانتقال إلى بقية دول التكتل.

ووصف منتقدو ميلوني، قرارها فرض عمليات التفتيش على الحدود بأنه خطوة سياسية لاسترضاء قاعدتها الشعبية، في ظل ارتفاع شعبية حركة "المستقبل الوطني" اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.

وتصر الحكومة، على أن الخطوة جاءت بدافع مخاوف أمنية، وأشارت إلى أنها قد تراجع القرار قريبا. وقد دخلت ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خلافات علنية بشأن الهجرة وقضايا أخرى.

وقال رانجل، إن إسبانيا وإيطاليا "صديقتان"، مضيفًا أنه "متأكد من أن هذا التوتر البسيط" سيتم حله قريبا.

وأوضح أنه رغم أن حكومته لم توقع في ذلك الوقت رسالة من قادة أوروبيين تدعو إلى إجراء محادثات طارئة بشأن سبتة، فإنها أيدت دعوة ميلوني لعقد اجتماع لوزراء الداخلية.

وقال إن البرتغال راقبت الوضع ساعة بساعة، وكانت "تتلقى المعلومات وتقدم المعلومات أيضا"، مشيرا إلى أن جهود المغرب لاحتواء الهجرة غير النظامية كانت "مبهرة للغاية بالفعل".

وأدى تعامل إسبانيا مع الأزمة إلى تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الحاكم في استطلاعات الرأي، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، بينما كشفت الأزمة نفسها عن انقسامات عميقة داخل جيب سبتة.