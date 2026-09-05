إصابة 4 فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

أصيب 4 فلسطينيين، بينهم طفلة، مساء السبت، جراء غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بناية مخلاة في "حي التفاح" شرقي مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت 3 إصابات لمستشفى السرايا الميداني إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مفترق السنافور في حي التفاح.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى المعمداني بوصول طفلة مصابة بجروح طفيفة بشظايا الغارة الجوية الإسرائيلية ذاتها.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان ومصادر محلية أن مقاتلة إسرائيلية شنت غارة جوية عنيفة على بناية مخلاة بمحاذاة الخط الأصفر قرب مفترق السنافور بشارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وتبع الغارة الجوية، وفق المصادر، قصف مدفعي بعدد من القذائف أصابت محيط المنطقة المذكورة.

و"الخط الأصفر" هو خط الانتشار الإسرائيلي داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وسعت نطاق سيطرتها لاحقاً لتطال مناطق تقدر بنحو 70 بالمئة من مساحة القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الساري منذ أكتوبر 2025، عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و464 آخرين حتى السبت، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت حتى الأربعاء 73 ألفا و470 شهيدا و174 ألفا و540 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويتعذر على طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.