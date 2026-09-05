 النائب سمير صبري: زيارة الرئيس الصيني لمصر الأهم بالمنطقة خلال آخر 30 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب سمير صبري: زيارة الرئيس الصيني لمصر الأهم بالمنطقة خلال آخر 30 عاما

منى حامد
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 11:12 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 11:12 م

قال الدكتور سمير صبري عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر هي أهم زيارة شهدتها المنطقة خلال آخر 30 عامًا.

ولفت صبري، خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إلى أهمية هذه الزيارة في ظل ندرة الزيارات الرسمية الخارجية التي يُجريها الرئيس الصيني، والاضطرابات العالمية، و"الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حاليًا".

ورأى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول من حيث القوة الشرائية، والثاني من حيث القيمة الاسمية.

وأشار إلى دلالات زيارة بينج لمصر بهدف زيادة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ 2014، وبعد مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في 1956.

وأشاد بتطور العلاقات المصرية الصينية من التجارة والاستثمار، لتصبح شراكة استراتيجية حقيقية قائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في توطين الصناعة وفق التوجيهات الرئاسية، معلقًا: «الاستثمار الحقيقي اللي إحنا بنعمله دلوقت بعده مباشرة بيكون ازدهار الشعوب بس هي محتاجة صبر».

وفي ختام تصريحاته، قال الدكتور سمير صبري: «دولة الصين شبهنا.. الشعب الصيني تحمل كثيرًا ليصل إلى الازدهار الذي يتحقق حاليًا.. ونحن تحملنا الكثير ونريد الوصول لمرحلة الازدهار التي تتبع مرحلة الاستقرار».

 

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