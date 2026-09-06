الإسكان: طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك بدءا من 20 سبتمبر

قال المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، إن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك سيبدأ اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار، وبدعم نقدي مباشر يصل إلى 100 ألف جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، المخصصة لمحدودي الدخل ممن لا يتجاوز صافي دخل أسرهم الشهري 16 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة بنظام الإيجار موجودة في أكثر من 20 مدينة جديدة، وبمختلف محافظات الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بجانب ما يتجاوز 3 آلاف وحدة بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تشارك للمرة الأولى في هذه الطروحات.

وأوضح أن العقد الإيجاري لهذه الوحدات، المخصصة للفئات العمرية من 21 إلى 35 عامًا، يمتد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بينما تتراوح قيمة الإيجار بين 2000 و3000 جنيه.

وفي سياق آخر، تحدث خطاب عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو النظام الذي يناسب مختلف فئات الدخل والمجتمع، بمساحات تتراوح بين 57 و161 مترًا مربعًا، في عدد من المدن الجديدة.

وأكد جاهزية 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك في 26 مدينة جديدة، لافتًا إلى أن الـ5 آلاف وحدة المتبقية، والموزعة على 8 مدن أخرى، سيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا.

وأشار إلى اختلاف القيمة الإيجارية في هذا الطرح وفقًا لمساحة الوحدة السكنية وموقعها، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في كراسة الشروط لاحقًا، ومؤكدًا أنها تقل عن سعر السوق، في إطار توجيه الطرح للفئات المتضررة من الإيجار الجديد.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» للوحدات بنظام «الإيجار» للمواطنين منخفضي الدخل، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.