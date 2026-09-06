كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، كواليس تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية، وتمديد عقده لمدة سنتين إضافيتين.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء الماضي تمديد عقد مصطفى شوبير حتى نهاية يونيو 2029، بعد مفاوضات كثيرة بين الطرفين، وسط وجود عروض احتراف للاعب بعد مستواه في كأس العالم الأخيرة.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احساس جميل أن أكمل مسيرتي في الأهلي، حلم من أحلام الطفولة، كونك ابن من أبناء النادي وأحد ناشئين الأهلي يجعل الجمهور ينظر لك بشكل مختلف ويطلبون منك أمور معينة وهذا أمر طبيعي».

وأضاف: «فرصة الرحيل صعبة وفي الأول والأخر الأهلي بيتي وما يريده سيكون، وأؤكد مرة ثانية أن كل التركيز في الموسم الحالي على تحقيق كل البطولات وتعويض الموسم الماضي».

وتابع: «المفاوضات كانت فيها أريحية لأنك كده كده هتجدد، لا يستطيع أحد أن يفرض على النادي الأهلي أي شروط أو أمور لم تحصل من قبل في تاريخ النادي، بالعكس نحترم النادي وجددت بدون شروط جزائية وبدون أي شيء».

وأوضح: «البعض ظن أن المفاوضات أخذت وقتًا أطول من الطبيعي، ولكن هذا الأمر غير صحيح، المفاوضات لم تطل فالأهلي لا يجدد خلال المعسكرات أو قبل المباريات لمنح اللاعبين الوقت الكامل للتركيز، عقدنا جلسة قبل السفر إلى إسبانيا وبعد العودة من المعسكر والأمر لم يستغرق عدد كثير من الجلسات».

وأكد: «حسين الشحات جدد بعد فترة 6 أشهر كاملة كان يستطيع خلالها الاتفاق مع أي نادي ولكنه لم يفعل ذلك وجدد، محمد هاني كذلك قبل موسمين جدد عقده يوم 30 يونيو بالضبط أي آخر يوم في عقجه ولكن في النهاية هنجدد لأننا من أبناء النادي».

وكشف: «فكرة أن الجماهير تراني أحد أبناء النادي ويجب علي التجديد، وهذا أمر مهم للغاية، وأول ما فعلته بعد التجديد في أنني نشرت فيديو للنادي والجماهير، ويارب الجماهير تبقى داعم قوي لي ومحبة لي».

وأتم: «سياسة تجديد عقود اللاعبين في الأهلي قبل نهاية العقد أمر جيد للغاية ويجعل اللاعبين يشعرون برغبة النادي في الحفاظ عليهم الإبقاء عليهم».