قال الإعلامي عمرو أديب، إن حوادث الطرق في مصر تتسم بأنها قاتلة ونهائية، في إشارة إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر شهدت خلال الأسبوعين الماضيين 3 حوادث، تراوح عدد الوفيات فيها بين 18 و22 و23 حالة، كان أحدثها حادث انقلاب أتوبيس نويبع بجنوب سيناء، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصًا.

وتابع: «شوفنا صورة أتوبيس نويبع ده اللي مات فيه 22 شخص.. لو كان الأتوبيس اتضرب بصاروخ مش هيموت العدد ده.. أكيد فيه سبب بيخلي الحوادث بالعدد المرعب ده».

وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية بنسبة 10% في أعداد الوفيات جراء حوادث الطرق، رغم التطوير الهائل الذي شهدته الطرق في مصر، والذي كلف مليارات الجنيهات، إلى جانب التطوير الكبير الذي شهده مرفق الإسعاف.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية توفي 32 ألف شخص جراء حوادث الطرق، معقبًا: «هي حرب أكتوبر مات فيها كام واحد.. لازم تتعمل لجان علشان نعرف أسباب واضحة».

ونوه بأن العديد من التقارير تحدثت من قبل عن أسباب للحوادث، من بينها إنارة الطرق، موضحًا أن أزمة الإنارة لم تظهر إلا خلال العام الحالي، بينما كانت الطرق مضاءة بشكل طبيعي، وقد يكون الأمر مبالغًا فيه في بعض الأوقات.