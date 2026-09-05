الحماية المدنية الجزائرية: انتشال جثمان الطفل أيوب من البئر

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، مساء السبت، انتشال الطفل أيوب ميتا من البئر العميقة بعد سقوطه فيها.

وقالت الحماية المدنية عبر حسابها بمنصة فيسبوك: «تبعًا لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر إرتوازي جاف بالمكان المسمى قرية الركنة بلدية غسول بولاية البيض.. تم العثور على مكان الطفل وانتشاله متوفى».

وأضافت: «تتقدم الحماية المدنية، بخالص التعازي والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

وأشارت الحماية المدنية، إلى أنها سخرت الحماية المدنية، رفقة السلطات المحلية وكل الهيئات كافة الإمكانيات البشرية والمادية لهذه العملية.

وبدأ الحادث عندما كان أيوب (10 سنوات)، يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، ومغطى بلوح خشبي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة تحت ثقله ويسقط الطفل إلى الداخل.

ويصل عمق البئر إلى نحو 80 مترا، بينما لا يتجاوز قطره 40 سنتيمترا، كما أنه غير مزود بأنبوب تغليف خارجي ومردوم جزئيا بالأتربة حتى عمق 30 مترا.