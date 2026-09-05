 مقتل 10 أشخاص إثر انفجار شاحنة وقود غرب إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 10 أشخاص إثر انفجار شاحنة وقود غرب إيران

وكالات
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 10:30 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 10:30 م

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، السبت، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في غرب إيران، بعد تعرضها لحادث مروري.

وقال حاكم مدينة سنندج، إن شاحنة الوقود، التي كانت تسير على طريق همدان-سنندج السريع، تعرضت لحادث بسبب عطل فني في نظام المكابح.

وأضاف أن الحريق الناجم عن الحادث تمت السيطرة عليه.

وأوضح الحاكم أن 6 أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن الحادث وقع على طريق سريع في غرب إيران، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية الضحايا.

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