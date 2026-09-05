بوتين يبدأ محادثات في الكرملين مع مبعوثي ترامب بشأن حرب أوكرانيا

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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في الكرملين محادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بشأن الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت تقارير، بأن بوتين قال إن هذه المحادثات ليست مجرد مفاوضات، كما نقل أطيب تمنياته إلى ترامب.

واكتفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بتأكيد استئناف المفاوضات، التي أعلن عنها في البداية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى موسكو.

وبحسب التقارير، حمل مفاوضا الولايات المتحدة معهم مقترحات جديدة، لكن بيسكوف لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.

وقال إن الكرملين سيطلع الرأي العام على نتائج المحادثات بعد انتهائها.

وجعل الرئيس الروسي المبعوثين الأمريكيين ينتظران طوال اليوم، بينما افتتح خط مترو جديدا في موسكو ومحطة نفط ضخمة جديدة في سيبيريا مزودة بخط أنابيب، عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما التقى بوتين، مرشحين بارزين من حزب "روسيا الموحدة" المدعوم من الكرملين، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي ظل دعم روسيا لإيران في الصراع بين واشنطن وطهران، تكهن خبراء في الكرملين أيضا بإمكانية أن يثير ويتكوف وكوشنر مسألة إيران خلال محادثاتهما.