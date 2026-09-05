قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تجارة الرقيق والعبيد تسببت في تدمير مجتمعات بأكملها، مشيرًا إلى أن ملايين الأشخاص لقوا حتفهم خلال أسرهم ونقلهم قسرًا إلى مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمعات الإفريقية كانت من أكثر المناطق التي تعرضت للاستنزاف نتيجة تجارة الرقيق، بعدما فقدت أعدادًا هائلة من سكانها على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن آثار تجارة الرقيق وما ارتبط بها من تفرقة وتمييز لا تزال محسوسة حتى اليوم، مؤكدًا أن العالم ما زال يواجه تداعيات هذه الحقبة التاريخية.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة العمل من أجل بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، ومعالجة الأخطاء التاريخية التي وقعت في الماضي.

وأكد أن الأمم المتحدة ترى أهمية اتخاذ خطوات تساعد على تجاوز آثار هذه الممارسات، والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل يضمن العدالة والمساواة لجميع المجتمعات والشعوب.