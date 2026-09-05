دفاع سارة خليفة: سنتقدم باستئناف على حكم إعدامها بتهمة جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة

أكد المحامي محمد الجندي، دفاع المنتجة سارة خليفة، أنه بصدد التقدم باستئناف على الحكم الصادر بإعدام موكلته في المواعيد المقررة قانونًا، في اتهامها بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح الجندي أنه يتجه لاستكمال جميع المراحل القانونية المُتاحة أمام محكمتي الاستئناف والنقض وصولًا للحكم النهائي والبات، مشددًا على احترامه الكامل لأحكام القضاء.

وأسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الستار عن حكمها في اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام سارة خليفة و12 آخرين.

كما قضت بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت ببراءة 7 آخرين.

وجاءت أسماء المتهمين وفقًا لأمر الإحالة كالتالي:

1 _ دريد عبداللطيف (إعدام)

2 _ سامح محمد زكي (إعدام)

3 _ فتحي خالد فتحي عطية (إعدام)

4 _ سارة خليفة (إعدام)

5 _ خالد فتحي عطية (إعدام)

6 _ أحمد عطية عبدالحميد (إعدام)

7 _ محمد خليفة (إعدام)

8 _ حنان عبدالرحيم (مؤبد)

9 _ دينا خالد فتحي عطية (موبد)

10 _ سمر جمال عبدالحكيم (مؤبد)

11 _ آية محمود حفظي (مؤبد)

12 _ إسماعيل محمد إبراهيم (إعدام)

13 _ باسم إبراهيم خليل (إعدام)

14 _ رشوان السيد محمود (مؤبد)

15 _ ياسر حسين علوان (إعدام)

16 _ هاني السيد عشري (مؤبد)

17 _ أيمن كمال خليل (مؤبد)

18 _ إبراهيم عبدالنبي محمد (إعدام)

19 _ أسامة حنفي محمود (مؤبد)

20 _ أحمد ماجد أحمد (مؤبد)

21 _ خالد إبراهيم فخري (إعدام)

22 _ إبراهيم فخري الدين محمد (براءة)

23 _ محمد عوض محمد (براءة)

24 _ حسام السيد أحمد (براءة)

25 _ إبراهيم السيد أحمد (براءة)

26 _ محمود محمد محمود (براءة)

27 _ أحمد محمود أحمد (براءة)

28 _ يحيى محمد محمد (براءة)

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن المتهمين يتزعمهم دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، وسامح م.، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى فتحي خ.، مالك مكتب استيراد في بولاق، وسارة خليفة، وخالد ف.، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول إلى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمان الرابعة والخامسة، مع علمهما بالغرض من تأليف المنظمة واضطلاعهما بأدوار في إدارتها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استقطبوا باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين، للاشتراك بأدوار مختلفة في تنفيذ الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب التعاقد على هذه المواد وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.