أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، 6 قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غربي سوريا.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

وفي وقت سابق السبت، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود على أطراف الرفيد، قبل انسحابها دون تسجيل حالات اعتقال.

وتأتي هذه التطورات بعد قصف إسرائيلي استهدف، الخميس، محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذيفتين مدفعيتين، واعتقال راعٍ غرب بلدة الرفيد، الثلاثاء، قبل الإفراج عنه بعد ساعات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتشهد مناطق في جنوب سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان منذ عام 1967، وإثر سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وفي 26 يوليو الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تعمل، بمشاركة دول، على إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل، مضيفا أنه "إذا نجح الاتفاق، فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل".