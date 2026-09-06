سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك نجم منتخب مصر في فوزا كبير لسيلتك على مضيفه سانت ميرين بالجولة الخامسة من الدوري الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف.

ولعب حسن أساسيا، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 72، دون أن يسجل أو يصنع في ثنائية فريقه.

وكان نيكولاس أجرافيوتيس قد سجل هدف تقدم سانت ميرين في الدقيقة 22، وهو التقدم الذي أنهى الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51، أحرز ليام سكيلز هدف التعادل لسيلتك، ثم سجل الكوري الجنوبي يانج هيون جون هدفا ثانيا في الدقيقة 68.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل شوميرا مهيوكا اللاعب القادم هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي هدفا ثالثا بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل، لكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفار.

وعزز سيلتك رصيده في صدارة الترتيب بـ 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن سانت ميرين الوصيف بهذا الفوز الكبير.