شوبير: أسعى لتحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الموسم الجديد

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تطلعاته مع الفريق بعد تجديد تعاقده، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتحقيق جميع البطولات الممكنة في الموسم الحالي لتعويض نتائج الموسم الماضي.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء الماضي تمديد عقد مصطفى شوبير حتى نهاية يونيو 2029، بعد مفاوضات كثيرة بين الطرفين، وسط وجود عروض احتراف للاعب بعد مستواه في كأس العالم الأخيرة.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الموسم الماضي لم يكن جيدًا بالمرة، ولكن الموسم الحالي بدأنا بشكل جيد ونجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، وهدفنا الأساسي أن نفوز بالدوري وكل البطولات وليس الدوري فقط، الطبيعي في الأهلي أن ننافس ونتوج بكل بطولة نلعب فيها وهو حق الجمهور علينا».

وأضاف: «التوفيق أن تكون الحالة الجماعية جيدة وغرفة الملابس تكون جيدة وهذا أمر دائمًا موجود في الأهلي».

وتابع: «حتى في حالة سوء التوفيق في فترات معينة ولكن دائما هناك أسس تبني عليها ومن المهم الحفاظ على هذه الأسس في كل الأوقات حتى في حالة الخسارة».

وأتم: «التواصل بين حراس المرمى يكون بمجرد النظر، وهذا حدث خلال مباراة برشلونة الأخيرة، الشناوي منحني تعليمات في الشوط الأول وخلال الشوط الثاني أشرت له بمكان تسديد ركلة الجزاء وبالطبع هي مهارة منه».