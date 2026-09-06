إطلاق صاروخ سبيكتروم الألماني في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء

أظهر بث مباشر انطلاق صاروخ "سبيكتروم"، الذي طورته شركة "إيسار إيروسبيس" الألمانية، في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء، حيث أقلع في الساعة 1012 مساء بالتوقيت المحلي (2012 بتوقيت جرينتش).