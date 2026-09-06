 إطلاق صاروخ سبيكتروم الألماني في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إطلاق صاروخ سبيكتروم الألماني في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء

د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 12:18 ص

  أظهر بث مباشر انطلاق صاروخ "سبيكتروم"، الذي طورته شركة "إيسار إيروسبيس" الألمانية، في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء، حيث أقلع في الساعة 1012 مساء بالتوقيت المحلي (2012 بتوقيت جرينتش).


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