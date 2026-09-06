شوبير: سعادتي بصد بركلتي الجزاء وليس التصدي أمام ميسي

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن شعوره بعد التصدي لركلتي جزاء خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا وكندا والمكسيك، ومن بينهما ركلة جزاء ميسي.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء الماضي تمديد عقد مصطفى شوبير حتى نهاية يونيو 2029، بعد مفاوضات كثيرة بين الطرفين، وسط وجود عروض احتراف للاعب بعد مستواه في كأس العالم الأخيرة.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت سعيدًا للغاية بعد مباراة الأرجنتين، ليست فكرة أني تصديت لركلة جزاء من ميسي، ولكني السعادة كانت عندما علمت أنني من القلائل الذين تصدوا لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم، هذه الأمرو تكتب في التاريخ وتبقى ذكرة جيدة».

وأضاف: «الذهاب لكأس العالم وأنت لاعب للنادي الأهلي يمنحك ميزة، لأن تكون معتادًا على المشاركة في البطولات الكبرى وهذه الأجواء، لعبنا أمام ميسي من قبل، وحتى المباريات الودية تكون بطابع رسمي مثل مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر».

وأوضح: «نوير أسطورة في حراسة المرمى، وهو تقريبًا غيّر ستايل حراسة المرمى لشكل جديد.. فكرة أن تراه أمامك في الملعب وأنت 20 سنة وتلعب أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، هذه ميزة تفرق معاك جدًا».

وتابع: «وبعدها لعبت أمام حراس برازيليين كبار، ومع المنتخب قابلت حراس على أعلى مستوى، لكن الأساس إن هذا المستوى من المنافسة أنت عايشته ولعبت فيه من قبل، ولذلك عندما تشارك في هذا المستوى مرة أخرى تكون الأمور سهلة بالنسبة لك».

وأتم: «رسالتي لجماهير الأهلي أنتم الداعم الأول لنا، ونكون سعداء برؤيتكم في المدرجات ونكون سعداء كلما زاد العدد وأتمنى أن تكون مباريات الدوري مثل إفريقيا بحضور جماهيري كامل، ونبقى على شعارنا "على الحلوة والمرة معاه"، بشكركم على دعمكم ودائما ابقوا مع الأهلي وفي ظهره».