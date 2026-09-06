قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم ستظل مرتفعة حتى ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح إنتاج العروة التالية، متوقعًا زيادة سعر الكيلو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن السعر الذي يحقق توازنًا بين مصلحة المزارع وقدرة المستهلك يتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تتراوح حاليًا بين 100 ألف و150 ألف جنيه، مشددًا على أهمية حصول المزارعين على عائد مناسب يضمن استمرارهم في الزراعة والإنتاج.

وذكر أن ارتفاع الأسعار يشجع المزارعين على التوسع في زراعة الطماطم، مطالبًا وزارة الزراعة بتخصيص مسئول لتنظيم المساحات ومواعيد الزراعة؛ بهدف الحد من التقلبات الحادة في المعروض والأسعار.

وأشار أبوصدام إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، بإجمالي إنتاج سنوي يقدر بنحو 6.5 مليون طن، ومساحة مزروعة تقترب من 500 ألف فدان موزعة على عروات متداخلة طوال العام، بحسب تقديره.

ولفت إلى أن تأثير الصادرات في الأسعار المحلية محدود، مقدرًا حجم صادرات مصر من الطماطم بنحو 150 ألف طن، في مقابل ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي للمحصول.