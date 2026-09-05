مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف هوية جثة عثر عليها في أرض زراعية بقصر رشوان

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تكثف مباحث الفيوم جهودها لكشف هوية شخص عُثر على جثمانه داخل أرض زراعية بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، والوقوف على ملابسات وظروف الوفاة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعمل أجهزة البحث الجنائي على تحديد هوية المتوفى من خلال الفحص والتحريات، إلى جانب فحص ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال المترددين على المنطقة والمحيطين بموقع الواقعة، لكشف تفاصيلها.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.