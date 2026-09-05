عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري.

طالب المدير الفني بغلق ملف مباريات دوري أبطال أفريقيا بصورة مؤقتة، والتركيز في التدريبات استعدادًا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة المقبلة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في المسابقة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار بالفريق المنافس وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية للمباراة.

و تحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.