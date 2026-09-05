شهدت معارض إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقامة بساحات مساجد آل البيت: الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة - رضي الله عنهم -، إقبالًا جماهيريًّا واسعًا من المواطنين ورواد المساجد، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتُقام المعارض بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من الإصدارات الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية للجمهور، بأسعار مخفضة ومدعومة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على القراءة والاطلاع.

وتضم المعارض نخبة مختارة من أمهات الكتب والمراجع في التفسير، والحديث الشريف، والفقه، واللغة العربية، والسيرة النبوية العطرة، إلى جانب عدد من الإصدارات الفكرية والثقافية، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والباحثين والمهتمين بالمعرفة.

وأعرب رواد المعارض عن تقديرهم لهذه المبادرة الثقافية، مؤكدين أهمية إتاحة الإصدارات العلمية والفكرية بأسعار مناسبة، ولا سيما تزامنها مع الأجواء الإيمانية والروحانية التي تشهدها مساجد آل البيت خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتتواصل فعاليات المعارض التي يقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمساجد آل البيت الثلاثة يوميًّا في استقبال المواطنين والرواد، حتى موعد ختامها المقرر غدًا الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026م.